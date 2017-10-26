Amazon будет доставлять покупки в дом при отсутствии хозяев

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Вашингтон, 26 октября. Компания Amazon сможет доставлять покупки на дом в отсутствие хозяев.

Как рассказали в компании, новый сервис под названием Amazon Key был запущен для удобства клиентов. С 8 ноября им смогут воспользоваться жители 37 городов в США.

Отмечается, что сервис включает в себя «умный замок», а также камеру. Вместе с установленным программным обеспечением, устройства смогут впускать в квартиру курьера магазина, а также отслеживать его действия внутри.

На данный момент воспользоваться сервисом могут только члены премиального клуба Amazon.