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Amazon будет доставлять покупки в дом при отсутствии хозяев
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    Amazon будет доставлять покупки в дом при отсутствии хозяев

    7:50  26 Октября 2017
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    Amazon будет доставлять покупки в дом при отсутствии хозяев

    Вашингтон, 26 октября. Компания Amazon сможет доставлять покупки на дом в отсутствие хозяев.

    Как рассказали в компании, новый сервис под названием Amazon Key был запущен для удобства клиентов. С 8 ноября им смогут воспользоваться жители 37 городов в США.

    Отмечается, что сервис включает в себя «умный замок», а также камеру. Вместе с установленным программным обеспечением, устройства смогут впускать в квартиру курьера магазина, а также отслеживать его действия внутри.

    На данный момент воспользоваться сервисом могут только члены премиального клуба Amazon.

    Amazon будет доставлять покупки в дом при отсутствии хозяев

    Автор: Алия Садыкова
    #amazon #amazon key
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