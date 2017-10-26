Три из трех: «Химки» громят соперников в Евролиге
Москва, 26 октября. Подмосковные «Химки» уверенно стартовали в престижнейшем баскетбольном турнире — Евролиге, одержав победы в трех матчах кряду. Команда Георгиоса Барцокаса при родных трибунах вырвала победу у испанской «Валенсии», уверенно одолела литовский «Жальгирис» и сербскую «Црвену Звезду».
В настоящее время перед «Химками» стоит задача выйти в плей-офф турнира, а для этого необходимо завершить регулярный сезон в топ-8.
Как отметил защитник подмосковной команды Джеймс Андерсон, с данной задачей можно справиться, пишут «Известия».
The break. The slam.— EuroLeague (@EuroLeague) October 24, 2017
Robinson from @Khimkibasket 'til the end on https://t.co/J0gi1gaIcx! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/crR3cEEC6t
«Химки» способны конкурировать с лучшими клубами Европы. У нас подобрался очень сильный состав, которым руководит опытный тренер, добивавшийся побед в Евролиге», — отметил баскетболист.
Он также добавил, что задача непростая, но после трех побед соперники будут по-другому настраиваться на химчан.