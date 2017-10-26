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Три из трех: «Химки» громят соперников в Евролиге
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    Три из трех: «Химки» громят соперников в Евролиге

    8:09  26 Октября 2017
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    Три из трех: «Химки» громят соперников в Евролиге

    Москва, 26 октября. Подмосковные «Химки» уверенно стартовали в престижнейшем баскетбольном турнире  — Евролиге, одержав победы в трех матчах кряду. Команда Георгиоса Барцокаса при родных трибунах вырвала победу у испанской «Валенсии», уверенно одолела литовский «Жальгирис» и сербскую «Црвену Звезду». 

    В настоящее время перед «Химками» стоит задача выйти в плей-офф турнира, а для этого необходимо завершить регулярный сезон в топ-8.

    Как отметил защитник подмосковной команды Джеймс Андерсон, с данной задачей можно справиться, пишут «Известия».

    «Химки» способны конкурировать с лучшими клубами Европы. У нас подобрался очень сильный состав, которым руководит опытный тренер, добивавшийся побед в Евролиге», — отметил баскетболист. 

    Он также добавил, что задача непростая, но после трех побед соперники будут по-другому настраиваться на химчан. 

    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #химки #евролига
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