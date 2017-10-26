Гость забил хозяина квартиры в Надыме, после чего продолжил застолье

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Надым, 26 октября. Сотрудники управления Следственного комитета в городе Надым в Ямало-Ненецком автономном округе задержали подозреваемого в нанесении смертельных травм собутыльнику. Мужчина забил до смерти гостеприимного хозяина квартиры, с которым выпивал.

Уголовное дело против него возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствие установило, что компания мужчин распивала спиртное, обстановка к конфликту не располагала, но он все-таки произошел. 50-летний хозяин квартиры и один из гостей поссорились по незначительному поводу, и словами, увы, не ограничилось. Подозреваемый начал наносить удары потерпевшему, от которых тот скончался.