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Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК
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    Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК

    7:43  26 Октября 2017
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    Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК

    Пхеньян, 26 октября. Лидер КНДР Ким Чен Ын телеграммой поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК).

    «Шлю вам искреннее поздравление в связи с успешным проведением 19-го съезда Коммунистической партии Китая и вашим избранием генеральным секретарем ЦК партии и президентом Центрального военного комитета партии», — говорится в поздравительной телеграмме.

    Также Ким Чен Ын отметили, что под руководством ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином китайский народ ступил на путь строительства «социализма китайского образца новой эпохи», сообщает Газета.ru.

    Северокорейский лидер пожелал китайскому коллеге больших успехов и выразил уверенность, что отношения между двумя странами и правящими партиями будут развиваться как того требуют интересы их народов.

    Напомним, ранее с переизбранием на пост генсека ЦК КПК Си Цзиньпина поздравил президент России Владимир Путин.

    Автор: Виталий Малясев
    #си цзиньпин #кндр #китай #ким чен ын
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