Россия и Южная Корея обсуждают сотрудничество в области экологии

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Сеул, 26 октября. Россия и Южная Корея обсуждают в Сеуле сотрудничество двух стран в области охраны окружающей среды.

Как рассказали в МИД Южной Кореи, делегации обговаривают вопрос совместной работы на 12-м заседании Совместного комитета по сотрудничеству в области экологии. В переговорах с российской стороны участвует заместитель департамента международного сотрудничества Минприроды России Ирина Фоминых.

Отмечается, что стороны ознакомятся с природоохранной политикой правительств, рассмотрят в каких сферах могут сотрудничать, чтобы решать проблемы загрязнения воздуха и морей в региональном и глобальном масштабах.