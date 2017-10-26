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Политика
Россия и Южная Корея обсуждают сотрудничество в области экологии
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    Россия и Южная Корея обсуждают сотрудничество в области экологии

    7:38  26 Октября 2017
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    Россия и Южная Корея обсуждают сотрудничество в области экологии

    Сеул, 26 октября. Россия и Южная Корея обсуждают в Сеуле сотрудничество двух стран в области охраны окружающей среды.

    Как рассказали в МИД Южной Кореи, делегации обговаривают вопрос совместной работы на 12-м заседании Совместного комитета по сотрудничеству в области экологии. В переговорах с российской стороны участвует заместитель департамента международного сотрудничества Минприроды России Ирина Фоминых.

    Отмечается, что стороны ознакомятся с природоохранной политикой правительств, рассмотрят в каких сферах могут сотрудничать, чтобы решать проблемы загрязнения воздуха и морей в региональном и глобальном масштабах.

    Россия и Южная Корея обсуждают сотрудничество в области экологии

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #южная корея
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