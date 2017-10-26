Министерство транспорта РФ предложило штрафовать за простой вагонов

В Избранное

Москва, 26 октября. Федеральное министерство транспорта внесло предложение в правительство о введение штрафов за простой вагонов.

Как сообщают Известия, подобная инициатива ведомства направлена не недопущение дефицита подвижного состава для мукомольных предприятий, выполняемая в рамках поручения Дмитрия Медведева.

Если предложение будет принято Кабмином, то штрафные санкции будут вводиться в отношении грузоотправителей, которые допускают простой грузовых вагонов на станциях выгрузки.

Еще одной мерой для недопущения ситуации в ведомстве назвали увеличение рабочей недели сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление фитосанитарных документов на железнодорожные перевозки зерна.

