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Политика
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Министерство транспорта РФ предложило штрафовать за простой вагонов
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    Министерство транспорта РФ предложило штрафовать за простой вагонов

    7:37  26 Октября 2017
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    Министерство транспорта РФ предложило штрафовать за простой вагонов

    Москва, 26 октября. Федеральное министерство транспорта внесло предложение в правительство о введение штрафов за простой вагонов.

    Как сообщают Известия, подобная инициатива ведомства направлена не недопущение дефицита подвижного состава для мукомольных предприятий, выполняемая в рамках поручения Дмитрия Медведева.

    Если предложение будет принято Кабмином, то штрафные санкции будут вводиться в отношении грузоотправителей, которые допускают простой грузовых вагонов на станциях выгрузки.

    Еще одной мерой для недопущения ситуации в ведомстве назвали увеличение рабочей недели сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление фитосанитарных документов на железнодорожные перевозки зерна.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #минтранс
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