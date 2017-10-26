Полузащитник «Монпелье» может перебраться в Россию зимой
Москва, 26 октября. Российские клубы уже начинают подготовку к зимнему трансферному окну. Многие команды Российской футбольной премьер-лиги предметно интересуются 18-летним хавбеком французского «Монпелье» Амиром Адуевым.
Капитан молодежной команды «Монпелье» российского происхождения может поменять клубную прописку грядущей зимой, пишут «Известия».
По данным издания, к полузащитнику проявляют интерес представители нескольких российских клубов. Собеседник отметил, что скауты присутствуют на играх с участием 18-летнего футболиста.
Отмечается, что у хавбека двойное гражданство — французское и российское.
«При этом пока полузащитник выступал только в юношеских сборных «трехцветных», поэтому в РФПЛ он не будет считаться легионером. А в будущем сможет выступать и за национальную команду России», — сообщил источник.