Полузащитник «Монпелье» может перебраться в Россию зимой

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Москва, 26 октября. Российские клубы уже начинают подготовку к зимнему трансферному окну. Многие команды Российской футбольной премьер-лиги предметно интересуются 18-летним хавбеком французского «Монпелье» Амиром Адуевым.

Капитан молодежной команды «Монпелье» российского происхождения может поменять клубную прописку грядущей зимой, пишут «Известия».

По данным издания, к полузащитнику проявляют интерес представители нескольких российских клубов. Собеседник отметил, что скауты присутствуют на играх с участием 18-летнего футболиста.

Отмечается, что у хавбека двойное гражданство — французское и российское.