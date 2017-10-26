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Полузащитник «Монпелье» может перебраться в Россию зимой
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    Полузащитник «Монпелье» может перебраться в Россию зимой

    7:42  26 Октября 2017
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    Полузащитник «Монпелье» может перебраться в Россию зимой

    Москва, 26 октября. Российские клубы уже начинают подготовку к зимнему трансферному окну. Многие команды Российской футбольной премьер-лиги предметно интересуются 18-летним хавбеком французского «Монпелье» Амиром Адуевым.

    Капитан молодежной команды «Монпелье» российского происхождения может поменять клубную прописку грядущей зимой, пишут «Известия»

    По данным издания, к полузащитнику проявляют интерес представители нескольких российских клубов. Собеседник отметил, что скауты присутствуют на играх с участием 18-летнего футболиста.

    Отмечается, что у хавбека двойное гражданство — французское и российское.

    «При этом пока полузащитник выступал только в юношеских сборных «трехцветных», поэтому в РФПЛ он не будет считаться легионером. А в будущем сможет выступать и за национальную команду России», — сообщил источник.

     

    Автор: Дана Балан
    #футбол #рфпл #адуев #монпелье
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