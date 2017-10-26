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Политика
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Донбасс: ВСУ в течение суток 9 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 9 раз обстреляли территорию ЛНР

    7:26  26 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 9 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 26 октября. Киевские силовики в среду 25 октября девять раз обстреляли территорию Луганской народной республики.

    Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, огонь ВСУ открывали с направлений Луганское, Новотошковское, Попасная, Крымское и Троицкое. Раненых и погибших среди личного состава и гражданских лиц нет.

    Обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись позиции народной милиции в окрестностях населенных пунктов Лозовое, Желобок, Первомайск, Фрунзе, Калиново и Калиновка.

    Киевские силовики открывали огонь из стрелкового оружия и артиллерийских орудий 152 мм, вооружения БМП и минометов 82 мм, а также станковых противотанковых , автоматических станковых  и ручных противотанковых гранатометов.

    Автор: Константин Терехов
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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