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Луганск (ЛНР), 26 октября. Киевские силовики в среду 25 октября девять раз обстреляли территорию Луганской народной республики.

Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, огонь ВСУ открывали с направлений Луганское, Новотошковское, Попасная, Крымское и Троицкое. Раненых и погибших среди личного состава и гражданских лиц нет.

Обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись позиции народной милиции в окрестностях населенных пунктов Лозовое, Желобок, Первомайск, Фрунзе, Калиново и Калиновка.

Киевские силовики открывали огонь из стрелкового оружия и артиллерийских орудий 152 мм, вооружения БМП и минометов 82 мм, а также станковых противотанковых , автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.