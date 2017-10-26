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Ирак: началась операция против ИГ в городах Рава и Эль-Кайм
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    Ирак: началась операция против ИГ в городах Рава и Эль-Кайм

    7:39  26 Октября 2017
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    Ирак: началась операция против ИГ в городах Рава и Эль-Кайм

    Багдад, 26 октября. В Ираке началась операция по уничтожению последних оплотов террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в городах Рава и Эль-Кайм.

    Как сообщил курдский телеканал Rudaw, приказ о начале операции против ИГ1 в городах около иракско-сирийской границы отдал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. 

    Ирак: началась операция против ИГ в городах Рава и Эль-Кайм

    Ранее Абади заявил о начале операции против террористов «Исламского государства» на севере Ирака, где они продолжают удерживать несколько районов в провинции Анбар и город Эль-Хавиджа в провинции Киркук.

    Иракский город Эль-Кайм находится по другую сторону границы от сирийского Абу-Кемаля, который остается под контролем террористов ИГ. Выбитые из других районов Сирии террористы постепенно, несмотря на авиаудары ВКС РФ и ВВС США, стекаются в Абу-Кемаль и укрепляют там оборону. Ранее стало известно об ударах авиации западной коалиции по Абу-Кемалю.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #иг #абади
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