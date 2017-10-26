Ирак: началась операция против ИГ в городах Рава и Эль-Кайм

В Избранное

Багдад, 26 октября. В Ираке началась операция по уничтожению последних оплотов террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в городах Рава и Эль-Кайм.

Как сообщил курдский телеканал Rudaw, приказ о начале операции против ИГ1 в городах около иракско-сирийской границы отдал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Ранее Абади заявил о начале операции против террористов «Исламского государства» на севере Ирака, где они продолжают удерживать несколько районов в провинции Анбар и город Эль-Хавиджа в провинции Киркук.

Иракский город Эль-Кайм находится по другую сторону границы от сирийского Абу-Кемаля, который остается под контролем террористов ИГ. Выбитые из других районов Сирии террористы постепенно, несмотря на авиаудары ВКС РФ и ВВС США, стекаются в Абу-Кемаль и укрепляют там оборону. Ранее стало известно об ударах авиации западной коалиции по Абу-Кемалю.

1 Организация запрещена на территории РФ.