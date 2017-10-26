Главный день похорон короля проходит в Таиланде

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Бангкок, 26 октября. В Таиланде наступил главный день похорон короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), скончавшегося 13 октября. Сегодня пройдет его кремация.

Пятый день прощания с королем начался с шествия Большого королевского паланкина. Церемониальная урна с останками Рамы IX была помещена на паланкин. После этого началась процессия, в которой приняли участия члены королевской семьи и 56 военнослужащих. Возглавил шествие действующий монарх Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X), сообщает РИА Новости.

Процессия двигалась под залпы салюта и специально составленный марш. В него включили несколько произведений покойного короля. Затем церемониальную урну поместили на «Колесница Великая Победа», на которой останки Рамы IX отвезут в королевский крематорий.

Напомним, в начале октября тайская принцесса посетила спектакль в Мариинском театре в Петербурге.