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В последний момент: КНДР внезапно отменила встречу с представителем США в Осло
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    В последний момент: КНДР внезапно отменила встречу с представителем США в Осло

    7:29  26 Октября 2017
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    В последний момент: КНДР внезапно отменила встречу с представителем США в Осло

    Пхеньян, 26 октября. Северная Корея неожиданно отменила встречу с официальным представителем Соединенных Штатов, которая была запланирована в конце этого месяца в Осло. Об этом передает в четверг японский телеканал TBS. 

    Согласно информации телеканала, «КНДР выразила таким образом протест против активизации военных учений США в районе Корейского полуострова».

    В последний момент: КНДР внезапно отменила встречу с представителем США в Осло

    На указанной встрече в норвежской столице, отмечает телеканал, должны были участвовать специальный представитель США по КНДР Джозеф Юн и руководитель Департамента Северной Америки дипломатического ведомства КНДР Цой Сон Хи.

    Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что «хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг Северной Кореи». 

    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп #кндр #северная корея #пхеньян
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