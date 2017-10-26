В последний момент: КНДР внезапно отменила встречу с представителем США в Осло

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Пхеньян, 26 октября. Северная Корея неожиданно отменила встречу с официальным представителем Соединенных Штатов, которая была запланирована в конце этого месяца в Осло. Об этом передает в четверг японский телеканал TBS.

Согласно информации телеканала, «КНДР выразила таким образом протест против активизации военных учений США в районе Корейского полуострова».

На указанной встрече в норвежской столице, отмечает телеканал, должны были участвовать специальный представитель США по КНДР Джозеф Юн и руководитель Департамента Северной Америки дипломатического ведомства КНДР Цой Сон Хи.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что «хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг Северной Кореи».