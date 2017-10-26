Пентагон назвал поставки оружия РФ Маниле «суверенным решением Филиппин»

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Вашингтон, 26 октября. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не обеспокоен поставками оружия из России на Филиппины.

Как пишут американские СМИ, по словам главы Пентагона, Вашингтон не придает этому большого значения.

По словам Мэттиса, он знает, что российские грузовики были доставлены стране, которая борется с террористами. Он назвал это «суверенным решением Филиппин».

Ранее сообщалось, что Россия передала Филиппинам военную продукцию: оружие, боеприпасы и армейские грузовики. В официальной церемонии приняли участия глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте.

Также Шойгу возложил венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Рисалю. Хосе Протасио Рисаль был поэтом, художником, писателем и скульптором, который стал идеологом возрождения народов Юго-Восточной Азии и филиппинского национализма, подготовившим своими работами революцию на Филиппинах.