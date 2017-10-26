Видео с места взрыва в Киеве появилось в Сети

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Киев, 26 октября. Кадры, снятые в первые минуты после взрыва в центре Киева около здания телеканала «Эспресо», появились в Сети.

В результате взрыва в центре Киева на выходе из здания телеканала «Эспрессо» пострадали три человека, еще один скончался. Одним из получивших ранения стал депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что по одной из версий к взрыву якобы причастны российские спецслужбы. Однако доказательств он привести не смог.