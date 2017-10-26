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УАЗ «Патриот» обзавелся «премиальным» обвесом
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    УАЗ «Патриот» обзавелся «премиальным» обвесом

    7:20  26 Октября 2017
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    УАЗ «Патриот» обзавелся «премиальным» обвесом

    Москва, 26 октября. Московское тюнинг-ателье General Performace представило премиальную версию пластикового «обвеса» для отечественного внедорожника УАЗ «Патриот». Фотографию обновленного автомобиля ателье разместило на своей страничке в социальной сети Instagram.

    По данным СМИ, новые детали для кузова для внедорожника будут изготавливать из АБС-пластика. Сколько будет стоить УАЗ «Патриот» с новым «обвесом» пока не сообщается.

     

    Напомним, ранее стало известно, что УАЗ «Патриот» вошел в десятку самых популярных в России автомобилей в сегменте SUV. В сентябре текущего года производитель смог реализовать 4020 внедорожников, с начала продано 28811 автомобилей.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #автомобили #уаз патриот
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