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Политика
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Конференция, посвященная юбилею революции 1917 года, прошла на Кубе
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    Конференция, посвященная юбилею революции 1917 года, прошла на Кубе

    7:18  26 Октября 2017
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    Конференция, посвященная юбилею революции 1917 года, прошла на Кубе

    Гавана, 26 октября. В столице Кубы прошла конференция, посвященная столетию Октябрьской революции в России. Мероприятие провели в Национальной библиотеке имени Хосе Марти в Гаване.

    В конференции приняли участие студенты Гаванского университета, ученые-русисты, соотечественники, живущие на острове, а также обычные кубинцы, которым интересна история России, сообщает ТАСС.

    В рамках мероприятия им показали фрагмент художественной ленты Михаила Ромма «Ленин в октябре» (1937). Представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский объяснил предпосылки, а также рассказал об уроках и ходе революции. А представитель кубинской стороны – Рафаэль Эрнандес, директор журнала кубинского министерства культуры «Темас» — прочитал лекцию о том, как Октябрьская революция повлияла на Латинскую Америку.

    Напомним, 22 июня жители Гаваны провели акцию «Свеча памяти», почтив тем самым память погибших в Великой Отечественной войне.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #культура #гавана #революция
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