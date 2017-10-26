Конференция, посвященная юбилею революции 1917 года, прошла на Кубе

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Гавана, 26 октября. В столице Кубы прошла конференция, посвященная столетию Октябрьской революции в России. Мероприятие провели в Национальной библиотеке имени Хосе Марти в Гаване.

В конференции приняли участие студенты Гаванского университета, ученые-русисты, соотечественники, живущие на острове, а также обычные кубинцы, которым интересна история России, сообщает ТАСС.

В рамках мероприятия им показали фрагмент художественной ленты Михаила Ромма «Ленин в октябре» (1937). Представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский объяснил предпосылки, а также рассказал об уроках и ходе революции. А представитель кубинской стороны – Рафаэль Эрнандес, директор журнала кубинского министерства культуры «Темас» — прочитал лекцию о том, как Октябрьская революция повлияла на Латинскую Америку.

Напомним, 22 июня жители Гаваны провели акцию «Свеча памяти», почтив тем самым память погибших в Великой Отечественной войне.