Фотографии кросс-купе BMW X2 попали в Сеть до официальной презентации

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Москва, 26 октября. В Интернете опубликовали официальные фотоснимки серийного варианта нового кроссовера BMW X2.

Как пишут иностранные СМИ, презентация машины должна состояться уже в ближайшее время, а продавать ее начнут в 2018 году.

У новой модели та же платформа, что у X1. Габариты по сравнению с этим авто также не изменились.

Длина кросс-купе BMW X2 4439 мм, а показатели ширины и высоты достигают 1821 и 1598 мм соответственно. Эксперты также назвали расстояние между колесными осями — 2670 мм.