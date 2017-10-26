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Фотографии кросс-купе BMW X2 попали в Сеть до официальной презентации
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    Фотографии кросс-купе BMW X2 попали в Сеть до официальной презентации

    7:09  26 Октября 2017
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    Фотографии кросс-купе BMW X2 попали в Сеть до официальной презентации

    Москва, 26 октября. В Интернете опубликовали официальные фотоснимки серийного варианта нового кроссовера BMW X2.

    Как пишут иностранные СМИ, презентация машины должна состояться уже в ближайшее время, а продавать ее начнут в 2018 году.

    У новой модели та же платформа, что у X1. Габариты по сравнению с этим авто также не изменились.

    Длина кросс-купе BMW X2 4439 мм, а показатели ширины и высоты достигают 1821 и 1598 мм соответственно. Эксперты также назвали расстояние между колесными осями — 2670 мм.

    Фотографии кросс-купе BMW X2 попали в Сеть до официальной презентации

    Автор: Алия Садыкова
    #bmw x2
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