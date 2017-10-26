Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В ДТП в Челябинске серьезно пострадала пассажирка ВАЗа
Общество
Представитель Собчак назвала «остроумным слухом» идею о смене фамилии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Представитель Собчак назвала «остроумным слухом» идею о смене фамилии

    7:18  26 Октября 2017
    608

    Представитель Собчак назвала «остроумным слухом» идею о смене фамилии

    Москва, 26 октября. Пресс-секретарь телеведущей Ксении Собчак назвала «смешной шуткой» распространившиеся слухи о том, что заявившая о том, что планирует баллотироваться в президенты Собчак может сменить фамилию перед предстоящими выборами.

    По словам пресс-секретаря Ксении Чудиновой, ей трудно как-то прокомментировать появление таких «удивительных и остроумных слухов».

    «Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: «Да, действительно мы это обсуждали». Мне просто кажется, это смешная шутка», — сообщила Чудинова.

    Пресс-секретарь, впрочем, подчеркнула, что за последнее время Ксения не обсуждала с ней какие-либо подобные идеи.

    Представитель Собчак назвала «остроумным слухом» идею о смене фамилии

    Как отмечает газета «Известия», сообщения о том, что перед выборами Собчак планирует сменить фамилию, появились после шутки светской львицы Божены Рынски, которая крайне негативно отнеслась к идее телеведущей баллотироваться на выборах. Она предложила Собчак, позиционирующей себя как кандидат «против всех», сменить имя на Ксения Противвсех.

    Автор: Валентин Меликов
    #собчак
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        123
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        681
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        438
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2692