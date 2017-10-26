Представитель Собчак назвала «остроумным слухом» идею о смене фамилии

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Москва, 26 октября. Пресс-секретарь телеведущей Ксении Собчак назвала «смешной шуткой» распространившиеся слухи о том, что заявившая о том, что планирует баллотироваться в президенты Собчак может сменить фамилию перед предстоящими выборами.

По словам пресс-секретаря Ксении Чудиновой, ей трудно как-то прокомментировать появление таких «удивительных и остроумных слухов».

«Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: «Да, действительно мы это обсуждали». Мне просто кажется, это смешная шутка», — сообщила Чудинова.

Пресс-секретарь, впрочем, подчеркнула, что за последнее время Ксения не обсуждала с ней какие-либо подобные идеи.

Как отмечает газета «Известия», сообщения о том, что перед выборами Собчак планирует сменить фамилию, появились после шутки светской львицы Божены Рынски, которая крайне негативно отнеслась к идее телеведущей баллотироваться на выборах. Она предложила Собчак, позиционирующей себя как кандидат «против всех», сменить имя на Ксения Противвсех.