Республиканцы в США призвали Клинтон к ответу за «связи с Россией»

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Вашингтон, 26 октября. Руководство Республиканской партии США призвало сторонников потребовать от Хиллари Клинтон и национального комитета Демократической партии прокомментировать ее «связи с Россией».

Петиция размещена на сайте национального комитета Республиканской партии.

В тексте документа указано, что Клинтон и НКДП платили компании, имевшей связи с Москвой, чтобы с ее помощью торпедировать президента Дональда Трампа. Республиканцы также объяснили, что «российское расследование» сейчас приняло иной оборот и теперь демократам придется все объяснить.

Ранее Washington Post опубликовал материалы, свидетельствующие о спонсировании Клинтон и Демократической партией исследования, которое привело к скандальному досье на Трампа.