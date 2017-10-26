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Республиканцы в США призвали Клинтон к ответу за «связи с Россией»
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    Республиканцы в США призвали Клинтон к ответу за «связи с Россией»

    6:58  26 Октября 2017
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    Республиканцы в США призвали Клинтон к ответу за «связи с Россией»

    Вашингтон, 26 октября. Руководство Республиканской партии США призвало сторонников потребовать от Хиллари Клинтон и национального комитета Демократической партии прокомментировать ее «связи с Россией».

    Петиция размещена на сайте национального комитета Республиканской партии.

    В тексте документа указано, что Клинтон и НКДП платили компании, имевшей связи с Москвой, чтобы с ее помощью торпедировать президента Дональда Трампа. Республиканцы также объяснили, что «российское расследование» сейчас приняло иной оборот и теперь демократам придется все объяснить.

    Ранее Washington Post опубликовал материалы, свидетельствующие о спонсировании Клинтон и Демократической партией исследования, которое привело к скандальному досье на Трампа. 

    Республиканцы в США призвали Клинтон к ответу за «связи с Россией»

    Автор: Алия Садыкова
    #хиллари клинтон #дональд трамп #сша
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