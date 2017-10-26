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Путин поздравил российскую сборную с победой в мировом чемпионате WorldSkills
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    Путин поздравил российскую сборную с победой в мировом чемпионате WorldSkills

    8:00  26 Октября 2017
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    Путин поздравил российскую сборную с победой в мировом чемпионате WorldSkills

    Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин поздравил российскую сборную с победой на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills.

    В разговоре с участниками первенства, глава государства отмети поразительные результаты, которых смогла добиться российская команда.

    «В 2013 году российская команда впервые приняла участие в мировом первенстве, но тогда заняла лишь 41 место. А сейчас вы по очкам завоевали первое. Это просто удивительный прогресс», — подчеркнул Путин.

    Напомним, мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills проходил с 14 по 19 октября в Абу-Даби (Объединенный Арабские Эмираты). На нем российская команда завоевала 11 медалей и 21 медальон, заняв первое место в общекомандном зачете.

    Автор: Виталий Малясев
    #путин #россия #чемпионат #worldskills
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