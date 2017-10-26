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Душу очистил, но тело не сберег: шаман из Малайзии заживо сварился в кипятке
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    Душу очистил, но тело не сберег: шаман из Малайзии заживо сварился в кипятке

    6:42  26 Октября 2017
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    Душу очистил, но тело не сберег: шаман из Малайзии заживо сварился в кипятке

    Малайзия, 26 октября. Пожилой мужчина Лим Ба, именуемый местным шаманом, во время проведения культового обряда заживо сварился в кипятке.

    Как сообщает Газета.ru, Черный пес, а именно такое имя взял себе пенсионер, решил провести обряд очищения собственной души, для чего забрался в котел, подогреваемый снизу костром.

    По прошествии получаса, пока проходило таинство, что-то пошло не так: процесса очищения души, а именно высоких температур, не выдержало бренное тело пожилого шамана.

    В итоге Лим Ба, он же — Черный пес скончался от сердечного приступа и ожогов. Как пишут местные СМИ, ранее жителю Малайзии много раз удавалось проводить подобные экзекуции над собой.

    Автор: Константин Терехов
    #малайзия
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