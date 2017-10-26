Порошенко поздравил лидеров «Меджлиса» с освобождением и позвал в Киев
Киев, 26 октября. Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре пообщался лидерами «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (организация запрещена на территории РФ) Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Я вас не поздравляю со свободой, ибо свобода будет тогда, когда мы с Вами будем вместе с нашими крымскими татарами в Крыму, — Заявил Порошенко. — Вот это будет настоящая свобода. А сейчас это очень важный, но промежуточный этап нашей борьбы».
Украинский президент сообщил Чийгозу и Умерову, что их ждут в Киеве. Порошенко поинтересовался здоровьем собеседников и пообещал, что в столице Украины они смогут пройти комплексное медицинское обследование, сообщает Газета.ru.
Кроме того, Порошенко назвал Чийгоза и Умерова настоящими патриотами и сыновьями Украины и крымско-татарского народа.
«Вы продемонстрировали силу духа, и я это приветствую, потому что вы настоящие герои», — сообщил собеседникам президент Украины.
Напомним, ранее стало известно, что Ильми Умеров освобожден в России и вместе с Чийгозом Умеровым вылетел в Турцию.
1 Организация запрещена на территории РФ.