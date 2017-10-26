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Порошенко поздравил лидеров «Меджлиса» с освобождением и позвал в Киев
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    Порошенко поздравил лидеров «Меджлиса» с освобождением и позвал в Киев

    6:38  26 Октября 2017
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    Порошенко поздравил лидеров «Меджлиса» с освобождением и позвал в Киев

    Киев, 26 октября. Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре пообщался лидерами «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (организация запрещена на территории РФ) Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

    «Я вас не поздравляю со свободой, ибо свобода будет тогда, когда мы с Вами будем вместе с нашими крымскими татарами в Крыму, — Заявил Порошенко. — Вот это будет настоящая свобода. А сейчас это очень важный, но промежуточный этап нашей борьбы».

    Украинский президент сообщил Чийгозу и Умерову, что их ждут в Киеве. Порошенко поинтересовался здоровьем собеседников и пообещал, что в столице Украины они смогут пройти комплексное медицинское обследование, сообщает Газета.ru.

    Кроме того, Порошенко назвал Чийгоза и Умерова настоящими патриотами и сыновьями Украины и крымско-татарского народа.

    «Вы продемонстрировали силу духа, и я это приветствую, потому что вы настоящие герои», — сообщил собеседникам президент Украины.

    Напомним, ранее стало известно, что Ильми Умеров освобожден в России и вместе с Чийгозом Умеровым вылетел в Турцию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    #украина #меджлис #умеров #поршенко
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