Суд в Стамбуле освободил восьмерых активистов Amnesty International

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Анкара, 26 октября. Суд в Стамбуле освободил под подпиской о невыезде восьмерых активистов международной правозащитной организации Amnesty International.

Отмечается, что подозреваемые в связях с террористической организацией фетхуллахистов FETO были освобождены и дожидаются дальнейшего судебного разбирательства.

Среди них есть руководитель турецкого представительства Amnesty International Идиль Эсер.

Как пишет ТАСС, фигурантами дела стали 11 человек. Среди них девять граждан Турции, один человек из ФРГ, а также подданный Швеции.