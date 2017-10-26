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Суд в Стамбуле освободил восьмерых активистов Amnesty International
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    Суд в Стамбуле освободил восьмерых активистов Amnesty International

    6:37  26 Октября 2017
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    Суд в Стамбуле освободил восьмерых активистов Amnesty International

    Анкара, 26 октября. Суд в Стамбуле освободил под подпиской о невыезде восьмерых активистов международной правозащитной организации Amnesty International.

    Отмечается, что подозреваемые в связях с террористической организацией фетхуллахистов FETO были освобождены и дожидаются дальнейшего судебного разбирательства.

    Среди них есть руководитель турецкого представительства Amnesty International Идиль Эсер.

    Как пишет ТАСС, фигурантами дела стали 11 человек. Среди них девять граждан Турции, один человек из ФРГ, а также подданный Швеции.

    Суд в Стамбуле освободил восьмерых активистов Amnesty International

    Автор: Алия Садыкова
    #турция #amnesty international
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