Ляшко озвучил возможные причины покушения на Мосийчука

В Избранное

Киев, 26 октября. Олег Ляшко назвал возможные причины покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

«У меня нет никаких сомнений, что покушение на Мосийчука было связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией», — написал лидер «Радикальной партии» в Facebook.

Это «работе оппонентов» — позднее заявил Ляшко в эфире телеканала NewsOne, добавив, что «не спешит все списывать на вражеские спецслужбы», имея в виду, конечно, спецслужбы России.

Ранее, напомним, сам Мосийчук, который после операции пришел в себя, уже успел обвинить в Москву в случившемся, также добавив, что исполнителей надо искать в «патриотической среде».