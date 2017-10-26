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Украина
Ляшко озвучил возможные причины покушения на Мосийчука
Украина
Ляшко озвучил возможные причины покушения на Мосийчука
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    Ляшко озвучил возможные причины покушения на Мосийчука

    6:28  26 Октября 2017
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    Ляшко озвучил возможные причины покушения на Мосийчука

    Киев, 26 октября. Олег Ляшко назвал возможные причины покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

    «У меня нет никаких сомнений, что покушение на Мосийчука было связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией», — написал лидер «Радикальной партии» в Facebook.

    Это «работе оппонентов» — позднее заявил Ляшко в эфире телеканала NewsOne, добавив, что «не спешит все списывать на вражеские спецслужбы», имея в виду, конечно, спецслужбы России.

    Ранее, напомним, сам Мосийчук, который после операции пришел в себя, уже успел обвинить в Москву в случившемся, также добавив, что исполнителей надо искать в «патриотической среде».

    Автор: Константин Терехов
    #киев #взрыв #олег ляшко #игорь мосийчук
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