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Общество
«Матильда» Алексея Учителя вышла в широкий прокат в России
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    «Матильда» Алексея Учителя вышла в широкий прокат в России

    6:20  26 Октября 2017
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    «Матильда» Алексея Учителя вышла в широкий прокат в России

    Москва, 26 октября. Фильм Алексея Учителя «Матильда» выходит сегодня в широкий прокат, в Москве нашумевшую картину покажут 115 кинотеатров.

    По оценке генерального директора «Каро Премьер» Алексея Рязанцева, в первый уикенд «Матильда» может собрать до 400 млн рублей.

    «Мой прогноз — от 220 до 400 млн рублей а может быть и выше», — цитирует Рязанцева «Интерфакс».

    Издание отмечает, что рекламная компания фильма стоила около 125 млн рублей. Бюджет картины составил 25 млн долларов.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что активисты православной организации «Сорок сороков» поздравили депутата Госдумы Наталью Поклонскую с победой над фильмом «Матильда».

    Автор: Виталий Малясев
    #учителя #матильда #прокат #кинотеатры
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