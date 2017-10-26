Мосийчук прокомментировал покушение на себя

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Киев, 26 октября. Раненый во время взрыва в Киеве депутат Верховной рады Игорь Мосийчук высказал мнение по поводу случившего.

«Это первое покушение на государственного служащего такого уровня в Украине», — заявил парламентарий через свою пресс-службу, при этом уже озвучил мысли по поводу того, кто организовал взрыв.

Как считает депутат украинского парламента от Радикальной партии, «заказчики покушения сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды».

Как передает РИА Новости, в Москве подобного рода заявления называют абсурдными. Так сенатор Алексей Пушков заявил, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».

Газета.ru напоминает, что в Киеве по факту взрывы у офиса телеканала «Эспрессо» возбуждено уголовное дело по статье «теракт».