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Украина
Ляшко озвучил возможные причины покушения на Мосийчука
Украина
Мосийчук прокомментировал покушение на себя
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    Мосийчук прокомментировал покушение на себя

    6:17  26 Октября 2017
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    Мосийчук прокомментировал покушение на себя

    Киев, 26 октября. Раненый во время взрыва в Киеве депутат Верховной рады Игорь Мосийчук высказал мнение по поводу случившего.

    «Это первое покушение на государственного служащего такого уровня в Украине», — заявил парламентарий через свою пресс-службу, при этом уже озвучил мысли по поводу того, кто организовал взрыв.

    Как считает депутат украинского парламента от Радикальной партии, «заказчики покушения сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды». 

    Как передает РИА Новости, в Москве подобного рода заявления называют абсурдными. Так сенатор Алексей Пушков заявил, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».

    Газета.ru напоминает, что в Киеве по факту взрывы у офиса телеканала «Эспрессо» возбуждено уголовное дело по статье «теракт». 

    Автор: Константин Терехов
    #киев #взрыв #игорь мосийчук
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