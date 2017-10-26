Россия заблокирует жесткий вариант резолюции СБ ООН по Мьянме

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Нью-Йорк, 26 октября. Москва в Совете Безопасности ООН заблокирует излишне критичную резолюцию по ситуации в Мьянме.

Как сообщают Известия, документ о ситуации в стране, территорию которой за последние три месяца покинуло более 600 тысяч представителей народа рохинджа, в конце октября — начале ноября представят Франция и Великобритания.

Российские дипломаты заблокируют документ, в котором будет содержаться резкая критика в отношении правительства страны. По мнению Москвы, власти в Нейпьидо пытаются найти выходы из сложившейся ситуации.

Как напоминает издание, ситуация в штате Ракхайн привлекла к себе внимание мировой общественности после того, как боевики «Армии спасения рохинджа Аракана» совершили нападение на 30 пограничных постов, полицейских участков и воинских частей.

В ответ правительственные войска провели силовую операцию, в результате которой погибли несколько сотен представителей рохинджа.

