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Россия заблокирует жесткий вариант резолюции СБ ООН по Мьянме
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    Россия заблокирует жесткий вариант резолюции СБ ООН по Мьянме

    6:05  26 Октября 2017
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    Россия заблокирует жесткий вариант резолюции СБ ООН по Мьянме

    Нью-Йорк, 26 октября. Москва в Совете Безопасности ООН заблокирует излишне критичную резолюцию по ситуации в Мьянме.

    Как сообщают Известия, документ о ситуации в стране, территорию которой за последние три месяца покинуло более 600 тысяч представителей народа рохинджа, в конце октября — начале ноября представят Франция и Великобритания.

    Российские дипломаты заблокируют документ, в котором будет содержаться резкая критика в отношении правительства страны. По мнению Москвы, власти в Нейпьидо пытаются найти выходы из сложившейся ситуации.

    Как напоминает издание, ситуация в штате Ракхайн привлекла к себе внимание мировой общественности после того, как боевики «Армии спасения рохинджа Аракана» совершили нападение на 30 пограничных постов, полицейских участков и воинских частей. 

    В ответ правительственные войска провели силовую операцию, в результате которой погибли несколько сотен представителей рохинджа.
     

    Автор: Константин Терехов
    #совбез оон #нью-йорк #мьянма #рохинджа
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