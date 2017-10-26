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Трамп собирается объявить в США режим ЧП из-за наркотиков
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    Трамп собирается объявить в США режим ЧП из-за наркотиков

    6:00  26 Октября 2017
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    Трамп собирается объявить в США режим ЧП из-за наркотиков

    Вашингтон, 26 октября. Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении объявить на следующей неделе чрезвычайное положение из-за ситуации с наркотиками в стране. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox Business.

    «С опиумом огромная чрезвычайная ситуация. На следующей неделе я намерен объявить о чрезвычайном положении из-за наркотиков», — заявил Трамп.

    Президент США отметил, что строительство стены на границе с Мексикой также связано со стремлением оградить страну от распространения наркотиков, сообщает RT .

    По данным Национального института по изучению наркомании, в 2014 году в Соединенных штатов насчитывалось более двух миллионов зависимых от искусственных опиатов наркоманов. Каждый год из-за приема опиатов в США погибает 10 человек на 100 тысяч населения.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #трамп #чп #наркотики
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