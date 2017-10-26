Трамп о себе: Я очень умный человек
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Вашингтон, 26 октября. Ни много ни мало, но «очень умным человеком» назвал сам себя президент США Дональд Трамп.
Как сообщает RT, такую лестную характеристику своей персоне хозяин Белого дома дал во время общения с журналистами, попутно обвинив «акул пера» в том, что они представляют его не в очень выгодном свете.
«СМИ представляют меня более некультурным человеком, чем я есть на самом деле. Люди не понимают, что я ходил в университет из Лиги плюща, я был хорошим студентом, выполнял свою работу очень хорошо. Я очень умный человек», — заявил буквально следующее Дональд Трамп.