Трамп о себе: Я очень умный человек

В Избранное

Вашингтон, 26 октября. Ни много ни мало, но «очень умным человеком» назвал сам себя президент США Дональд Трамп.

Как сообщает RT, такую лестную характеристику своей персоне хозяин Белого дома дал во время общения с журналистами, попутно обвинив «акул пера» в том, что они представляют его не в очень выгодном свете.