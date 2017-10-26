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Трамп о себе: Я очень умный человек
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    Трамп о себе: Я очень умный человек

    5:37  26 Октября 2017
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    Трамп о себе: Я очень умный человек

    Вашингтон, 26 октября. Ни много ни мало, но «очень умным человеком» назвал сам себя президент США Дональд Трамп.

    Как сообщает RT, такую лестную характеристику своей персоне хозяин Белого дома дал во время общения с журналистами, попутно обвинив «акул пера» в том, что они представляют его не в очень выгодном свете.

    «СМИ представляют меня более некультурным человеком, чем я есть на самом деле. Люди не понимают, что я ходил в университет из Лиги плюща, я был хорошим студентом, выполнял свою работу очень хорошо. Я очень умный человек», — заявил буквально следующее Дональд Трамп.

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп
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