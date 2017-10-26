Электрокары от Nissan научат «говорить»

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Токио, 26 октября. Электрические автомобили от Nissan в будущем будут оснащать специальной «говорящей» системой.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на зарубежные специализированные СМИ, особенность новой системы, которая получила название Canto – голосовые оповещения пеших участников дорожного движения.

По замыслам разработчиков, новая технология должна сделать движение на дорогах более безопасным. Правда, когда именного «говорящие» автомобили появятся на улицах – не уточняется.

Кроме прочего сообщается, что громкость издаваемого звука будет зависеть от скорости передвижения машины. С помощью данной системы пешеходы будут оперативно предупреждены о маневрах электромобиля.

