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Технологии
Электрокары от Nissan научат «говорить»
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    Электрокары от Nissan научат «говорить»

    5:28  26 Октября 2017
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    Электрокары от Nissan научат «говорить»

    Токио, 26 октября. Электрические автомобили от Nissan в будущем будут оснащать специальной «говорящей» системой.

    Как сообщает Газета.ru со ссылкой на зарубежные специализированные СМИ, особенность новой системы, которая получила название Canto – голосовые оповещения пеших участников дорожного движения.

    По замыслам разработчиков, новая технология должна сделать движение на дорогах более безопасным. Правда, когда именного «говорящие» автомобили появятся на улицах – не уточняется. 

    Кроме прочего  сообщается, что громкость издаваемого звука будет зависеть от скорости передвижения машины. С помощью данной системы пешеходы будут оперативно предупреждены о маневрах электромобиля.
     

    Автор: Константин Терехов
    #nissan
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