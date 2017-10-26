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Маршрутка с 11 пассажирами перевернулась на Камчатке, есть пострадавшие
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    Маршрутка с 11 пассажирами перевернулась на Камчатке, есть пострадавшие

    5:20  26 Октября 2017
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    Маршрутка с 11 пассажирами перевернулась на Камчатке, есть пострадавшие

    Петропавловск-Камчатский, 26 октября. Маршрутка, в которой ехали 11 пассажиров, перевернулась на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково, в ДТП пострадали три человека. Об этом со ссылкой на старшего госинспектора отдела ГИБДД по Елизовскому району Камчатского края Ольгу Зубрицкую сообщает РИА Новости.

    По данным агентства, водитель не справился с управлением из-за мокрого снега на дороге.

    «42-летний водитель автомобиля SsangYoung Estano не учел дорожные и метеорологические условия — утром шел сильный мокрый снег, не справился с управлением, в результате чего допустил занос автомобиля, съехал в левый кювет по ходу движения и перевернулся», — цитирует слова Зубрицкой издание.

    Маршрутка ехала из Елизово в Южные Коряки. С места ДТП в травматологическое отделение Елизовской районной больницы доставили двоих пострадавших. Позже за медицинской помощью обратился еще один пассажир перевернувшейся маршрутки.

    По данным издания, у микроавтобуса были зимние шины, а водитель перед выходом на рейс прошел медицинское освидетельствование. По факту происшествия проводится проверка.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #пострадавшие #камчатка #маршрутка
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