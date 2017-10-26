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Украина
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Украина
Пострадавший при взрыве в Киеве депутат Мосийчук после операции пришел в себя
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    Пострадавший при взрыве в Киеве депутат Мосийчук после операции пришел в себя

    5:09  26 Октября 2017
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    Пострадавший при взрыве в Киеве депутат Мосийчук после операции пришел в себя

    Киев, 26 октября. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, пострадавший при взрыве в Киеве, после операции пришел в себя.

    «Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку», — цитирует РИА Новости пресс-службу парламентария.

    Как напоминает Газета.ru, во время взрыва в столице Украины у здания телеканала «Эспрессо» погиб охранник депутата, еще четыре человека, включая Мосийчука, получили ранения. 

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «теракт», расследованием  занимается СБУ.
     

    Автор: Константин Терехов
    #киев #взрыв #игорь мосийчук
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