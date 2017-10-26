Пострадавший при взрыве в Киеве депутат Мосийчук после операции пришел в себя

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Киев, 26 октября. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, пострадавший при взрыве в Киеве, после операции пришел в себя.

«Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку», — цитирует РИА Новости пресс-службу парламентария.

Как напоминает Газета.ru, во время взрыва в столице Украины у здания телеканала «Эспрессо» погиб охранник депутата, еще четыре человека, включая Мосийчука, получили ранения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «теракт», расследованием занимается СБУ.

