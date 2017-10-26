Донбасс ожидает 70-ый конвой гумпомощи от МЧС России

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Москва, 26 октября. В Донбасс отправилась 70-я автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Конвой выехал в 04.00 мск из Донского спасательного центра МЧС. Колонна доставит жителям Луганской и Донецкой областей более 400 тонн гуманитарной помощи. В нее входят детские продуктовые наборы, медикаменты и даже художественная литература.

Автоколонна пройдет все таможенные процедуры на пунктах «Матвеев курган» и «Донецк», после этого груз будет доставлен в Донецк и Луганск.

В МЧС отмечают, что предыдущая автоколонна доставила гуманитарный груз в Донбасс 28 сентября. Следующий конвой должен отправиться в середине ноября. Всего начиная с 2014 года в Донбасс было доставлено более 71 тыс. тонн гуманитарных грузов.