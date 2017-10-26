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Политика
Парламентарии предлагают ограничить сотрудничество с США в космической сфере
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    Парламентарии предлагают ограничить сотрудничество с США в космической сфере

    4:42  26 Октября 2017
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    Парламентарии предлагают ограничить сотрудничество с США в космической сфере

    Москва, 26 октября. Совет Федерации поддерживает предложенные Госдумой ответные санкции против США, в которые входят ограничения сотрудничества в космической отрасли и экспорта титана. Об этом со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова сообщают «Известия».

    Сенатор отметил, что при подготовке ответных санкций важно просчитать все детали, чтобы меры не ударили по отечественным корпорациям.

    «Инструментарий наших ответов на действия США очень богат, однако нужно все тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам», — подчеркнул Климов.

    По словам сенатора, есть сферы взаимовыгодных контактов России и США, но есть и такие сферы, в которых могут быть приняты ответные меры.

    Автор: Виталий Малясев
    #санкции #россия #сша #совфед
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