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Экономика
Банки начали собирать биометрические данные клиентов в России
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    Банки начали собирать биометрические данные клиентов в России

    4:24  26 Октября 2017
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    Банки начали собирать биометрические данные клиентов в России

    Москва, 26 октября. Крупнейшие российские банки начали готовиться к полномасштабному сбору биометрических данных клиентов, изображения лица и слепки голоса уже собирают в качестве пилотных проектов. Об этом сообщают «Известия».

    Биометрические данные банки будут собирать согласно разработанному Центробанком законопроекту об удаленной идентификации. Закон обяжет банки собирать изображения лиц и слепки голосов клиентов.

    Позже будет создана единая биометрическая система (ЕБС), которая позволит гражданам брать кредиты или делать вклады удаленно, не приходя в отделение банка. Инициатива обязывает банки установить оборудование для сбора биометрических данных в каждом регионе России, пропорционально сети отделений в нем.

    По данным издания, начало подготовки к сбору биометрических данных подтвердили в Бинбанке, ВТБ, банках «Восточный», «Ак Барс», «Открытие» и в Уральском банке реконструкции и развития. Организации входят в 30 крупнейших банков по величине активов в России. Полномасштабный сбор данных начнется в 2018 году. Но ряд организаций уже запустил пилотные проекты.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #банки #биометрические данные
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