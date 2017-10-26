Банки начали собирать биометрические данные клиентов в России

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Москва, 26 октября. Крупнейшие российские банки начали готовиться к полномасштабному сбору биометрических данных клиентов, изображения лица и слепки голоса уже собирают в качестве пилотных проектов. Об этом сообщают «Известия».

Биометрические данные банки будут собирать согласно разработанному Центробанком законопроекту об удаленной идентификации. Закон обяжет банки собирать изображения лиц и слепки голосов клиентов.

Позже будет создана единая биометрическая система (ЕБС), которая позволит гражданам брать кредиты или делать вклады удаленно, не приходя в отделение банка. Инициатива обязывает банки установить оборудование для сбора биометрических данных в каждом регионе России, пропорционально сети отделений в нем.

По данным издания, начало подготовки к сбору биометрических данных подтвердили в Бинбанке, ВТБ, банках «Восточный», «Ак Барс», «Открытие» и в Уральском банке реконструкции и развития. Организации входят в 30 крупнейших банков по величине активов в России. Полномасштабный сбор данных начнется в 2018 году. Но ряд организаций уже запустил пилотные проекты.