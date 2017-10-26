Ручную кладь в самолетах с 5 ноября будут перевозить по новым правилам

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Москва, 26 октября. С 5 ноября в России вступят в силу новые правила провоза багажа и ручной клади в самолетах. Соответствующий приказ Минтранс России разместил на портале правовой информации.

Новые правила устанавливают минимальный вес ручной клади, который пассажиры смогут проносить на борт самолета. С 5 ноября он составит 5 кг. Помимо этого на борт самолет можно будет взять рюкзак, дамскую сумочку, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание необходимое ребенку во время полета, устройство для переноски ребенка, костыли, трости, товары из Duty Free и ряд других предметов.

Вес и габариты проносимых на борт самолета рюкзака и пакета с товарами из Duty Free в правилах не прописаны. Их авиакомпаниям предлагается установить самостоятельно.