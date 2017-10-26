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Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп
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    Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

    3:36  26 Октября 2017
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    Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

    Вашингтон, 26 октября. Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг Северной Кореи. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью  телеканалу Fox Business.

    «Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения», — заявил Трамп.

    Глава Белого дома также отметил, что для США «было бы замечательно» одновременно вести диалог с Россией и Китаем, сообщает Газета.ru.

    Напомним, ранее Дональд Трамп оценил помощь Пекина в оказании экономического давления на КНДР. По словам президента США, помощь выразилась в том, что Китай закрыл свою банковскую систему для Северной Кореи.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сша #трамп #кндр
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