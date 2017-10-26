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Вашингтон, 26 октября. Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг Северной Кореи. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что для США «было бы замечательно» одновременно вести диалог с Россией и Китаем, сообщает Газета.ru.

Напомним, ранее Дональд Трамп оценил помощь Пекина в оказании экономического давления на КНДР. По словам президента США, помощь выразилась в том, что Китай закрыл свою банковскую систему для Северной Кореи.