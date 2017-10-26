Конгресс США одобрил введение новых санкций против «Хезболлы»

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Вашингтон, 26 октября. Конгресс США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении движения «Хезболла».

Согласно инициативе, ограничения будут введены в отношении отдельных иностранных граждан и правительств, которых уличат в финансовой или военной поддержке движения, сообщает RT.

Конгресс также предлагает выдавать ордеры на арест членов «Хезболлы» и ее активных сторонников, арестовывать активы движения в Европе и запретить сбор средств в поддержку группировки.

Напомним, ранее стало известно, что в Конгресс США внесен законопроект, предлагающей провести анализ связей Ирана и России с движением «Хезболла». Возложить задачу конгрессмены предложили на Национальную разведку США.