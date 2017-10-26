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В России могут пересмотреть основания для отмены авиарейсов
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    В России могут пересмотреть основания для отмены авиарейсов

    2:43  26 Октября 2017
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    В России могут пересмотреть основания для отмены авиарейсов

    Москва, 26 октября. Вице-премьер России Аркадий Дворкович поручил Росавиации и Минтрансу РФ рассмотреть возможность внесения в законодательство  изменений, которые конкретизируют основания для отмены авиарейсов. Об этом со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по транспорту сообщают «Известия».

    По данным издания, заседание комиссии состоялось еще в конце сентября. На нем рассматривались вопросы оперативного реагирования при нелетной погоде и в аварийных ситуациях. С предложениями относительно возможности отмены рейсов на заседании выступили представителя «Аэрофлота» и аэропорта Шереметьево.

    По результатам заседания, Росавиации и Минтрансу России дано поручение подготовить и внести в правительство «предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в целях решения данных проблем».  К разработке поправок ведомства должны привлечь представителей аэропортов и авиакомпаний. Предложения должны быть готовы к 15 ноября.

    Издание отмечает, что в настоящее время основанием для отмены рейсов могут послужить метеоусловия, инциденты и авиапроисшествия, угроза терактов или требования государственных органов. Но процедура отмены рейсов и критерии для принятия такого решения из-за метеоусловий действующими правилами не детализированы.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #дворкович #минтранс #росавиация #авиация #авиарейсы #отмена
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