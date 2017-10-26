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МВД Украины квалифицировало взрыв в центре Киева как теракт
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    МВД Украины квалифицировало взрыв в центре Киева как теракт

    2:20  26 Октября 2017
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    МВД Украины квалифицировало взрыв в центре Киева как теракт

    Киев, 26 октября. Следствие квалифицировало как теракт прогремевший столице Украины взрыв, в котором пострадал депутата Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. Об этом заявил советник Главы МВД страны Зорян Шкиряк.

    Шкиряк рассказал, что расследованием занимается СБУ, в то время как процессуальным руководством занимается Главная прокуратура Украины (ГПУ).

    «Следствие по взрыву на Мицкевича передано СБУ, процессуально руководство осуществляет ГПУ Статья 258 УК – «террористический акт», — заявил Шкиряк.

    Накануне вечером у здания телеканала «Эспрессо» взорвался мотоцикл. В результате взрыва ранения получили пять человек, один из которых позже скончался. Среди пострадавших оказался депутат Верховной рады Украины от Радикальной Партии Игорь Мосийчук. Погибший – его охранник, сообщает RT.

    Напомним, ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве одной из версий случившегося рассматриваются «действия российских спецслужб».

    Автор: Виталий Малясев
    #киев #украина #взрыв #теракт #мосийчук
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