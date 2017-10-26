МВД Украины квалифицировало взрыв в центре Киева как теракт

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Киев, 26 октября. Следствие квалифицировало как теракт прогремевший столице Украины взрыв, в котором пострадал депутата Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. Об этом заявил советник Главы МВД страны Зорян Шкиряк.

Шкиряк рассказал, что расследованием занимается СБУ, в то время как процессуальным руководством занимается Главная прокуратура Украины (ГПУ).

«Следствие по взрыву на Мицкевича передано СБУ, процессуально руководство осуществляет ГПУ Статья 258 УК – «террористический акт», — заявил Шкиряк.

Накануне вечером у здания телеканала «Эспрессо» взорвался мотоцикл. В результате взрыва ранения получили пять человек, один из которых позже скончался. Среди пострадавших оказался депутат Верховной рады Украины от Радикальной Партии Игорь Мосийчук. Погибший – его охранник, сообщает RT.

Напомним, ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве одной из версий случившегося рассматриваются «действия российских спецслужб».