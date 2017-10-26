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Политика
«Вы яблоки куда продаете? »: Соловьев ответил польскому политологу на выпад в адрес РФ
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    «Вы яблоки куда продаете? »: Соловьев ответил польскому политологу на выпад в адрес РФ

    2:44  26 Октября 2017
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    «Вы яблоки куда продаете? »: Соловьев ответил польскому политологу на выпад в адрес РФ

    Москва, 26 октября. Польский политолог Якуб Корейба выразил мнение, что Польша ищет сближения с США потому, что Россия не предлагает ей достойных альтернатив. Об этом он заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». 

    Корейба отметил, что у России к Польше есть ряд претензий, например, по поводу размещения в Польше американских ракет, а также якобы из-за того, что Польша «втягивает» Украину в Евросоюз. Политолог считает, что сближение с Западом — единственный возможный вариант для Польши; Россия ничего лучше предложить не может. 

    «А вы скажите, какая альтернатива? Что за последние 25 лет Россия предложила нам такого, что было бы лучше, чем то, что предлагает нам Америка или Западная Европа?» — спросил Корейба.

    Ведущий программы Владимир Соловьев ответил вопросом на вопрос. 

    «Вы свои яблоки куда продаете?» — поинтересовался он у польского политолога.

    Корейба был вынужден признать, что «в том числе и в вашу страну», при этом на Россию в прежние годы приходилось около 80% экспорта яблок из Польши, сейчас — около 50%. 

    «Еще объяснения нужны?» — отметил Соловьев. 

    Автор: Владимир Багров
    #россия #сша #польша #соловьев #корейба
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