Apple опровергла слухи об ухудшении функции Face ID в iPhone X

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Вашингтон, 26 октября. Компания Apple опровергла информацию о намеренном ухудшении функции распознавания лиц Face ID в смартфонах iPhone X для повышения скорости их производства.

Как сообщил представитель корпорации, появившиеся в СМИ сообщения на эту тему являются полностью ложными, а качество системы не подверглось изменениям.

«Вероятность того, что посторонний сможет разблокировать смартфон, оснащенный Face ID, по-прежнему составляет один на миллион», — цитируют «Известия» слова представителя компании.

О том, что Apple намеренно ухудшила качество Face ID, чтобы успеть выпустить больше смартфонов iPhone X к старту продаж 3 ноября, ранее сообщило агентство Bloomberg.

Накануне сообщалось, что первые поставки iPhone X могут составить лишь 20 млн штук, что вдвое меньше запланированного из-за технических проблем установки модуля, ответственного за функцию распознавания лиц.