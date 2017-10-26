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Apple опровергла слухи об ухудшении функции Face ID в iPhone X
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    Apple опровергла слухи об ухудшении функции Face ID в iPhone X

    2:02  26 Октября 2017
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    Apple опровергла слухи об ухудшении функции Face ID в iPhone X

    Вашингтон, 26 октября. Компания Apple опровергла информацию о намеренном ухудшении функции распознавания лиц Face ID в смартфонах iPhone X для повышения скорости их производства. 

    Как сообщил представитель корпорации, появившиеся в СМИ сообщения на эту тему являются полностью ложными, а качество системы не подверглось изменениям.

    «Вероятность того, что посторонний сможет разблокировать смартфон, оснащенный Face ID, по-прежнему составляет один на миллион», — цитируют «Известия» слова представителя компании.

    О том, что Apple намеренно ухудшила качество Face ID, чтобы успеть выпустить больше смартфонов iPhone X к старту продаж 3 ноября, ранее сообщило агентство Bloomberg.

    Apple опровергла слухи об ухудшении функции Face ID в iPhone X

    Накануне сообщалось, что первые поставки iPhone X могут составить лишь 20 млн штук, что вдвое меньше запланированного из-за технических проблем установки модуля, ответственного за функцию распознавания лиц.

    Автор: Олеся Волкова
    #apple #iphone
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