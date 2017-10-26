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Российский ГОСТ на медовуху вступит в силу с 2019 года
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    Российский ГОСТ на медовуху вступит в силу с 2019 года

    2:02  26 Октября 2017  /обновлено: 2:02  26 Октября 2017
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    Российский ГОСТ на медовуху вступит в силу с 2019 года

    Москва, 26 октября. В России подготовлен стандарт на медовуху, ГОСТ на этот напиток начнет действовать с 2019 года. Стандарт был подготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

    Согласно документу, максимальная крепость этого напитка не может превышать шесть градусов. Кроме того, при его производстве будет запрещено использовать ароматизаторы, допустимым будет лишь натуральный мед.  

    Пока что действующим остается стандарт и на медовые напитки, который определяет максимальную крепость в 22 градуса.

    Как отмечает Федеральная таможенная служба, экспорт медовухи в Россию активно растет.

    Медовуху было решено выделить в отдельный стандарт, так как в данном случае речь идет о напитке натурального брожения, в отличие от тех, где используется спирт, пишет газета «Известия».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #медовуха #гост
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