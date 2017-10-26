Объем платежей в Интернете идет на рекорд: россияне потратили триллион рублей

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Москва, 26 октября. Объем онлайн-трансакций физических лиц в России вырос в первом полугодии на 8% и достиг отметки в триллион рублей. По итогам года он может дойти до 2,2 трлн рублей, побив абсолютный рекорд. Такие данные содержатся в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Интернет-банкинг в России».

Согласно данным исследования «Эксперт РА», вслед за прохождением острой фазы экономического кризиса россияне нарастили общий объем своих платежных операций, что стало причиной роста онлайн-платежей. При этом структура трансакций физических лиц смещается в сторону платежей, совершенных через SMS-сообщения. Таких операций в первом полугодии было 15 млн, на 4 млн больше, чем годом ранее.

Около 78% банковских операций физлиц приходится на платежи за ЖКХ, оплату налогов и штрафов. Во многом увеличение притока в этом направлении достигнуто благодаря внедрению функции автоплатежа.

Начальник отдела по развитию бизнеса Бинбанка Филипп Петров сообщил «Известиям», что рынок интернет-платежей переживает бурный рост. У клиентов его банка, в частности, популярны онлайн-покупки товаров и услуг, не требующих курьерской доставки (в первую очередь цифровой контент), авиабилеты, оплата мобильного телефона и интернета, товаров в зарубежных интернет-магазинах.

По прогнозам «Эксперт РА», объем интернет-платежей физлиц по итогам 2017 года сохранит рост и превысит 2,2 трлн рублей. В этом случае это будет рекордом для рынка.