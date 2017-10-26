ВМС Индии откажутся от приобретения неотработанных технологий США в пользу РФ – эксперт
Москва, 26 октября. Власти Индии продолжают активно развивать авианосный флот, используя зарубежные технологии. Сейчас главными партнерами Индии являются Россия и страны Европы, однако США тоже рассчитывают выйти на индийский рынок.
В октябре 2017 года ряд СМИ сообщил о намерениях США продать Индии электромагнитные катапульты EMALS. Это новейшие устройства, на данный момент еще проходящие испытания в самих США – на наземных стендах и новом авианосце США «Джеральд Форд».
Отмечается, что это не первая попытка США повлиять на Индию, чтобы та использовала американский вариант авианосца. Так, в первой половине 2000-х годов, когда еще не было твердой уверенности, что Индия получит «Викрамадитью», американцы предлагали приобрести списанный котлотурбинный авианосец «Китти Хок». Дели отказалось от предложения приобрести почти полувековой корабль с чересчур высокой стоимостью содержания.
По мнению российских экспертов, американцев ждет фиаско и при попытке продать Индии новые электромагнитные катапульты.
«В целом мы наблюдаем активность лоббистских групп, пытающихся продавить те или иные варианты, однако необходимо понимать, что технология электромагнитной катапульты пока еще крайне сырая, неотработанная, к ее работе на испытаниях есть претензии и в самих США, и экспортным продуктом она пока точно не является», — приводит слова главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов газета «Известия».