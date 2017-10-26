ВМС Индии откажутся от приобретения неотработанных технологий США в пользу РФ – эксперт

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Москва, 26 октября. Власти Индии продолжают активно развивать авианосный флот, используя зарубежные технологии. Сейчас главными партнерами Индии являются Россия и страны Европы, однако США тоже рассчитывают выйти на индийский рынок.

В октябре 2017 года ряд СМИ сообщил о намерениях США продать Индии электромагнитные катапульты EMALS. Это новейшие устройства, на данный момент еще проходящие испытания в самих США – на наземных стендах и новом авианосце США «Джеральд Форд».

Отмечается, что это не первая попытка США повлиять на Индию, чтобы та использовала американский вариант авианосца. Так, в первой половине 2000-х годов, когда еще не было твердой уверенности, что Индия получит «Викрамадитью», американцы предлагали приобрести списанный котлотурбинный авианосец «Китти Хок». Дели отказалось от предложения приобрести почти полувековой корабль с чересчур высокой стоимостью содержания.

По мнению российских экспертов, американцев ждет фиаско и при попытке продать Индии новые электромагнитные катапульты.