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Украина
По старой схеме: в покушении на депутата Мосийчука в Киеве обвинили спецслужбы РФ
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    По старой схеме: в покушении на депутата Мосийчука в Киеве обвинили спецслужбы РФ

    1:18  26 Октября 2017
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    По старой схеме: в покушении на депутата Мосийчука в Киеве обвинили спецслужбы РФ

    Киев, 26 октября. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в качестве одной из версий покушения на украинского депутата Игоря Мосийчука назвал действия российских спецслужб.

    «Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

    По старой схеме: в покушении на депутата Мосийчука в Киеве обвинили спецслужбы РФ

    Как сообщал ранее ФАН, в результате взрыва в центре Киева на выходе из здания телеканала «Эспрессо» пострадали три человека, еще один скончался. Одним из получивших ранения стал депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Также пострадали его охранник и политолог Виталий Бала. 

    Геращенко назвал взрыв терактом. По его данным, был взорван припаркованный у входа в здание телеканала мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.

    «В жилых домах вокруг выбиты стекла. Судя по этому мощность взрыва былое не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте», — сообщил советник главы МВД Украины.

    Как сообщает пресс-служба МВД Украины, по предварительным данным, «с места происшествия с телесными повреждениями скорая забрала пять человек, среди них – женщину». 

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #взрыв #теракт #мосийчук
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