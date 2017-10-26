Мень доложил Путину о полной готовности к отопительному сезону

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Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, который сообщил о полной готовности к зимнему отопительному сезону.

Президент спросил у министра, уверен ли тот в полной готовности к зимнему отопительному сезону.

«Да, система готова», – подтвердил Мень

По словам министра, отопительный сезон начался уже в 76 субъектах Российской Федерации, пуск тепла на сегодняшний день проходит в штатном режиме.

Жилищный фонд страны по состоянию на 13 октября готов к отопительному сезону на 99,8%, а запасы топлива по всей стране превышают нормативы.