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Мень доложил Путину о полной готовности к отопительному сезону
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    Мень доложил Путину о полной готовности к отопительному сезону

    2:00  26 Октября 2017
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    Мень доложил Путину о полной готовности к отопительному сезону

    Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, который сообщил о полной готовности к зимнему отопительному сезону.

    Президент спросил у министра, уверен ли тот в полной готовности к зимнему отопительному сезону.

    «Да, система готова», – подтвердил Мень

    По словам министра, отопительный сезон начался уже в 76 субъектах Российской Федерации, пуск тепла на сегодняшний день проходит в штатном режиме.

    Жилищный фонд страны по состоянию на 13 октября готов к отопительному сезону на 99,8%, а запасы топлива по всей стране превышают нормативы.

    «То, что касается лидеров среди регионов, которые лучше всего готовы к зиме, я хочу отметить Камчатский край, Москву, Республику Башкортостан, Алтай, Самарскую, Тульскую, Липецкую и Новосибирскую области»,  – добавил министр.

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #мень #топительный сезон
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