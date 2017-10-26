Мень доложил Путину о полной готовности к отопительному сезону
Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, который сообщил о полной готовности к зимнему отопительному сезону.
Президент спросил у министра, уверен ли тот в полной готовности к зимнему отопительному сезону.
«Да, система готова», – подтвердил Мень
По словам министра, отопительный сезон начался уже в 76 субъектах Российской Федерации, пуск тепла на сегодняшний день проходит в штатном режиме.
Жилищный фонд страны по состоянию на 13 октября готов к отопительному сезону на 99,8%, а запасы топлива по всей стране превышают нормативы.
«То, что касается лидеров среди регионов, которые лучше всего готовы к зиме, я хочу отметить Камчатский край, Москву, Республику Башкортостан, Алтай, Самарскую, Тульскую, Липецкую и Новосибирскую области», – добавил министр.