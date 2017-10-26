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Экономика
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Россия
Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от дополнительного налога
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    Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от дополнительного налога

    0:39  26 Октября 2017
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    Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от дополнительного налога

    Москва, 25 октября. В Налоговой кодекс России будут внесены изменения, благодаря которым покупатели автомобилей в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будут освобождены от уплаты дополнительного налога. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

    Согласно сообщению министерства, владельцы автомобилей, купленных в рамках социальных программ Минпромторга, будут освобождены от уплаты дополнительного налога.  

    «Эти изменения уже согласованы с Минфином России в рабочем порядке и должны быть приняты при рассмотрении очередных изменений Налогового кодекса РФ в Государственной думе», – отметили в ведомстве.

    Информация о договорах, которые были заключены в рамках программ, банки-участники должны будут передать в ФНС до 1 апреля 2018 года.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #налог #минпромторг #автомобиль
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