Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от дополнительного налога

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Москва, 25 октября. В Налоговой кодекс России будут внесены изменения, благодаря которым покупатели автомобилей в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будут освобождены от уплаты дополнительного налога. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

Согласно сообщению министерства, владельцы автомобилей, купленных в рамках социальных программ Минпромторга, будут освобождены от уплаты дополнительного налога.

«Эти изменения уже согласованы с Минфином России в рабочем порядке и должны быть приняты при рассмотрении очередных изменений Налогового кодекса РФ в Государственной думе», – отметили в ведомстве.

Информация о договорах, которые были заключены в рамках программ, банки-участники должны будут передать в ФНС до 1 апреля 2018 года.