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Украина
Саакашвили пообещал проводить «вече» у Рады каждый день до 7 ноября
Украина
Саакашвили пообещал проводить «вече» у Рады каждый день до 7 ноября
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    Саакашвили пообещал проводить «вече» у Рады каждый день до 7 ноября

    0:27  26 Октября 2017
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    Саакашвили пообещал проводить «вече» у Рады каждый день до 7 ноября

    Киев, 26 октября. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал продолжать акцию протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 

    В ходе так называемого вече Саакашвили напомнил, что накануне «переехал жить в палатку». При этом он заявил, что каждый день будут проходить сборы активистов. Вплоть до 7 ноября, когда начнется очередная сессионная неделя работы Верховной рады.

    Как сообщает корреспондент ФАН, в палаточном лагере к ночи остались несколько десятков человек. 

    Саакашвили пообещал проводить «вече» у Рады каждый день до 7 ноября

    Массовые протесты у здания Верховной рады начались 17 октября, сообщала «Газета.ру». Одним из организаторов митингов выступил Саакашвили. Митингующие установили палатки вблизи Рады и добиваются отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, создания антикоррупционного суда и утверждения закона об импичменте президента.

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #саакашвили #михомайдан
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