Саакашвили пообещал проводить «вече» у Рады каждый день до 7 ноября

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Киев, 26 октября. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал продолжать акцию протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве.

В ходе так называемого вече Саакашвили напомнил, что накануне «переехал жить в палатку». При этом он заявил, что каждый день будут проходить сборы активистов. Вплоть до 7 ноября, когда начнется очередная сессионная неделя работы Верховной рады.

Как сообщает корреспондент ФАН, в палаточном лагере к ночи остались несколько десятков человек.

Массовые протесты у здания Верховной рады начались 17 октября, сообщала «Газета.ру». Одним из организаторов митингов выступил Саакашвили. Митингующие установили палатки вблизи Рады и добиваются отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, создания антикоррупционного суда и утверждения закона об импичменте президента.