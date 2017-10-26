Один человек погиб, трое получили ранения в результате взрыва в центре Киева

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Киев, 26 октября. В результате взрыва в центре Киева на выходе из здания телеканала «Эспрессо» пострадали три человека, еще один скончался. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Одним из получивших ранения стал депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Также пострадали его охранник и политолог Виталий Бала. Личность погибшего сейчас устанавливается.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщается, взрывное устройство сработало в автомобиле, расположенном у входа в офис телеканала. Взрыв раздался в тот момент, когда Мосийчук покидал здание. По другим данным, взорвался припаркованный рядом мотоцикл. Мощность взрыва составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.