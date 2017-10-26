Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили пообещал проводить «вече» у Рады каждый день до 7 ноября
Весь мир
Эксперты нашли связь между вирусом Bad Rabbit и «Игрой престолов»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты нашли связь между вирусом Bad Rabbit и «Игрой престолов»

    0:06  26 Октября 2017
    48

    Эксперты нашли связь между вирусом Bad Rabbit и «Игрой престолов»

    Москва, 25 октября. Эксперты по кибербезопасности изучили исходный код вируса-шифровальщика Bad Rabbit и нашли в его исходном коде зашифрованные имена трех драконов из сериала «Игра престолов». Таким образом, вирус больше схож с Locky, чем с NotPetya.

    Bad Rabbit попадает на компьютер, маскируясь под обновление для Adobe Flash. После установки он полностью блокируют любую активность в системе и зашифровывает файлы, требуя заплатить выкуп за возврат контроля над компьютером.

    При его детальном изучении кода вируса установлено, что в нем содержатся слова Drogon, Viserion и Rhaegal. Это имена трёх драконов из популярного телесериала «Игра престолов». Такая деталь позволила установить прямую связь с вирусом Locky, так как у него имелся аналогичный скрипт для распространения.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #игра престолов #вирус #драконы #bad rabbit #notpetya #locky
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        278
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2604
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        770
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        579