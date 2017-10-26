Эксперты нашли связь между вирусом Bad Rabbit и «Игрой престолов»

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Москва, 25 октября. Эксперты по кибербезопасности изучили исходный код вируса-шифровальщика Bad Rabbit и нашли в его исходном коде зашифрованные имена трех драконов из сериала «Игра престолов». Таким образом, вирус больше схож с Locky, чем с NotPetya.

Bad Rabbit попадает на компьютер, маскируясь под обновление для Adobe Flash. После установки он полностью блокируют любую активность в системе и зашифровывает файлы, требуя заплатить выкуп за возврат контроля над компьютером.

При его детальном изучении кода вируса установлено, что в нем содержатся слова Drogon, Viserion и Rhaegal. Это имена трёх драконов из популярного телесериала «Игра престолов». Такая деталь позволила установить прямую связь с вирусом Locky, так как у него имелся аналогичный скрипт для распространения.